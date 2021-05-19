أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 19-5-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 19-5-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.844 مليار جنيه.



إيقاف تداول 22 شركة أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، راية القابضة للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، العربية للصناعات الهندسية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الملتقى العربي للاستثمارات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، المنصورة للدواجن، القاهرة للدواجن، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، مصر للأسواق الحرة، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، بي انفستمنتس القابضة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، دايس للملابس الجاهزة، جلاكسو سميثكلاين، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى.

البورصة تخسر 13.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.844 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.844 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 771.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، بعد تنفيذ صفقة على أسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، وسجلت تعاملات المصريين 75.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.53%، والعرب على 6.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 20.1 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 38.3 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 27.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 10806 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2205 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13336 نقطة، فيما نزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2241 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3200 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1242 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.83%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 27.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.52%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 28.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.24%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 32.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.19%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 16.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.91%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 22.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 52.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.03%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 30.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.65%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.713 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.06%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 31.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.