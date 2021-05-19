أخبار البورصة اليوم الأربعاء 19-5-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 19-5-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.844 مليار جنيه.



إيقاف التداول على أسهم 22 شركة أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، راية القابضة للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، العربية للصناعات الهندسية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الملتقى العربي للاستثمارات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، المنصورة للدواجن، القاهرة للدواجن، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، مصر للأسواق الحرة، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، بي انفستمنتس القابضة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، دايس للملابس الجاهزة، جلاكسو سميثكلاين، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي.

البورصة تخسر 13.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.844 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.844 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 771.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، بعد تنفيذ صفقة على أسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، وسجلت تعاملات المصريين 75.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.53%، والعرب على 6.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 20.1 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 38.3 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 27.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 10806 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2205 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13336 نقطة، فيما نزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2241 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3200 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1242 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسكندرية للزيوت المعدنية، مصر لصناعة الكيماويات، العبوات الطبية، القاهرة للإسكان والتعمير، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، المجموعة المصرية العقارية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 23.3 مليون سهم، 250 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، 217.5 ألف سهم، 7.3 مليون سهم، 250 ألف سهم، 493 سهم، 191.4 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسكندرية للزيوت المعدنية، مصر لصناعة الكيماويات، العبوات الطبية، القاهرة للإسكان والتعمير، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، المجموعة المصرية العقارية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 23.3 مليون سهم، 250 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، 217.5 ألف سهم، 7.3 مليون سهم، 250 ألف سهم، 493 سهم، 191.4 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 125 ألف سهم، وباعت إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات 4 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، الأهرام للطباعة والتغليف، بالم هيلز للتعمير، 1.8 مليون سهم، 35 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، مطاحن مصر الوسطى 68800 سهم، 22 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، الأهرام للطباعة والتغليف، بالم هيلز للتعمير، 1.8 مليون سهم، 44 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، واشترت إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية 13 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مطاحن مصر الوسطى 500 سهم.



صفقة على أسهم انتجريتيد دياجنوستكس أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى ال سى لعدد 5.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 92.9 مليون جنيه، وذلك وفق أحكام البند رقم 30 (أحكام وشروط القيد والتداول) من تقرير الإفصاح بغرض التداول على أسهم رأس مال الشركة. أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى ال سى لعدد 5.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 92.9 مليون جنيه، وذلك وفق أحكام البند رقم 30 (أحكام وشروط القيد والتداول) من تقرير الإفصاح بغرض التداول على أسهم رأس مال الشركة.

ويتاح التعامل على أسهم الشركة فور ادراجها على قاعدة بيانات التداول للمساهمين الذين يرغبون فى تنفيذ عمليات كبيرة الحجم فقط من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (البلوك تريد) وذلك لضمان تشتيت ملكية الاسهم المتاحة للتداول وخلق سوق لاسهم الشركة بالبورصة المصرية، بعد تسوية العمليات التي تم تنفيذها من خلال الية الصفقات ذات الحجم الكبير، يتاح التعامل على أسهم الشركة من خلال السوق المفتوح بالبورصة المصرية لكافة المتعاملين.

كما تقرر السماح ببدء التداول على الورقة المالية اعتبارًا من 20 مايو بسعر فتح (السعر المرجعي) 3.94 جنيه للسهم (بما يعادل تقريباً القيمة الاسمية للسهم البالغة 0.25 دولار بسعر الصرف المعلن في ‏تاريخ الإيداع المركزي للأوراق المالية) وذلك بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت خلال تلك الجلسة فقط وبحد أقصى للسعر 17.25 جنيه للسهم (المعادل لمتوسط سعر السهم في بورصة لندن خلال 5 جلسات سابقة) وذلك وفق أحكام البند رقم 30 (أحكام وشروط القيد والتداول) من تقرير الإفصاح بغرض التداول على أسهم رأس مال الشركة المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتم التداول على الورقة المالية اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

كما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على تسجيل شركة تنمية للاستثمار العقاري (الشركة المنقسمة ) لدى الهيئة وفقا لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 121 لسنة 2017 وكذلك نشر تقريري الافصاح بغرض التداول للشركتين شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير (ايكون) (الشركة القاسمة) وشركة تنمية للاستثمار العقاري (الشركة المنقسمة).