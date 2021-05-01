3 أفدنة من القمح خسائر حريق أرض زراعية بقرية العتمور بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت وحدة الحماية المدنية بكوم أمبو محافظة أسوان، مساء اليوم، السبت، من السيطرة على حريق اندلع فى أرض زراعية بها محصول القمح بقرية العتمور، وذلك قبل امتداد النيران إلى الأراضى المجاورة لها، وتم إخطار الجهات الأمنية بالواقعة.

وكان بلاغا وصل إلى الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو بأسوان، تفيد بنشوب حريق فى أفدنة من القمح المشون بأرض زراعية بقرية العتمور التابعة لدائرة مركز كوم أمبو، وانتقلت ٣ سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر فى الأرواح، أو إصابات، وتبين أن الحريق اندلع فى ٣ أفدنة من محصول القمح، وتم إخطار النيابة للتحقيق وبيان معرفة سبب الحريق، وتم تحرير محضراً بالواقعة.

وفى سياق آخر، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، بلاغاً اليوم، السبت، بنشوب حريق في منزل بشارع السوق منطقة الكروم بإدفو شمال محافظة أسوان، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر بشرية، وتم إخطار الجهات الأمنية للتحقيق وبيان سبب الحريق وتقدير الخسائر المادية لذلك.