12 رسالة لاتحاد العمال بعيدهم ويؤكد: عودة العمالة لليبيا خطوة على الطريق الصحيح

هنأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بنقاباته العامة الـ"28"، ومؤسساته الثقافية والاجتماعية واتحاداته المحلية المنتشرة فى ربوع الجمهورية عمال العالم وفى القلب منهم عمال مصر بمناسبة عيد العمال العالمى الموافق 1 مايو من كل عام.

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى بيان، إن الاحتفال بعيد العمال هو فى حقيقته ودلالته إعلاء لقيمة العمل، وتأكيد على أن الطريق الصحيح والوسيلة الوحيدة لتقدم الأفراد والمجتمعات والدول، هى العمل والإنتاج وبذل الجهد، فقط لا غير، وأنه لا أحد يمكن أن يشكك فى أن التحديات الراهنة فى كل بقاع الأرض فرضت واقعاً وتحديات كبيرة، فجائحة كورونا مثلا ،فرضت واقعا جديدا على العالم كله، وعلينا نحن أيضا، ولعلها المرة الأولى فى التاريخ التى يكون فيها على العامل أن يحمل همّين، همّ مواصلة العمل بمنتهى الجدية والانضباط، وهم المحافظة على صحته فى مواجهة الوباء، مؤكدا ضرورة الاستمرار فى الإنتاج كى نستطيع مواصلة الحياة، لكن مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس الخطير، من أجل تحقيق التوازن بين الاثنين: "العمل والوقاية"..

ووجه الاتحاد التهنئة والتحية والتقدير لعمال مصر الشرفاء، وللقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مضيفا: وبهذه المناسبة الجليلة يود أن يؤكد على تمسكه بمجموعة من الأهداف والمبادئ، هي:

1- أن عيد العمال فرصة كى نؤكد على الدور التاريخى والوطنى للعمال فى مساندة الدولة فى معركة التنمية، ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

2- نفوض الرئيس والقوات المسلحة باتخاذ ما يلزم لحماية أمننا القومى فى الداخل والخارج على كافة الأصعدة، خاصة فيما يخص أزمة "سد النهضة".

3- أن ملايين العمال يقفون صفًا واحدًا ضد دعاة الهدم والتخريب والإرهاب الذين يعيثون فى الأرض فسادًا وإفسادا.

4- نؤكد على أن" 30 يونيو" ثورة حقيقية كانت «طوق النجاة» أنقذت البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية وكان للعمال دوراً بارزاً فيها، ولا زلنا نؤيد برنامج "تحالفها الوطني" فى كافة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والداخلية والخارجية.

5- نعلن استمرارنا فى العمل وزيادة الإنتاج، وأن عمالنا يمتلكون من الوعى ما يكفى لمواجهة الشائعات المغرضة، وحروب الجيل الرابع المشبوهة.

6- نساند سياسة الدولة المصرية التى تسير على قدم وساق من أجل إقامة هذه المشروعات العملاقة التى ترفع الإنتاج وتوفر فرص العمل واعتبار ذلك حق من حقوق الانسان يتمتع به العامل المصري.

7- نؤكد على أن حديث الرئيس عن النهوض بالشركات العامة وحماية القطاع العام يطمئننا ويثلج صدورنا، ويثبت أقدامنا على الطريق الصحيح، ويجعلنا نطالب الحكومة مجدداً بتنفيذ تلك التوجيهات، وبهذه المناسبة نثمن ونُحَى صاحب قرار عدم نقل شركة الدلتا للأسمدة بطلخا، والعمل على تطويرها، ونتمنى قرار مماثل بدراسة قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.

8- نشيد بتوجيهات الرئيس وبرامج الدولة المصرية فى دعم العمالة غير المنتظمة والمنتظمة المتضررة من فيروس كورونا.

9- نؤيد جميع السياسات الخارجية، ونؤكد على أن القيادة السياسية تواجه التحديات الخارجية بحكمة ووعى خاصة ملف سد النهضة.

10- نطالب بإشراك ممثلى العمال فى كافة التشريعات العمالية والتى يحتاج منها إلى إعادة النظر من أجل بيئة تشريعية متوازنة تحقق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب الأعمال والعمال دون تَغَوّل طرف على الأخر، وتحقق للعامل الاستقرار فى العمل، سواء فى القطاع العام أو الخاص، وأن يحصل على حقه المشروع فى أجر عادل وحماية صحية واجتماعية تليق به، وبدوره، كما نؤكد على أن الأمر قد يتطلب إجراء تعديلات على بعض التشريعات الخاصة بالعمال لتتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية المقبلة، وكل ذلك من أجل الاستقرار فى مواقع العمل وزيادة الإنتاج .

11- نؤكد على أننا مستمرون فى ملف التدريب والتثقيف لممثلى العمال، وكذلك للعمال فى مواقع العمل والإنتاج، لتوعيتهم بشأن حقوقهم وواجباتهم، وطرق العمل بها، ولفتح حوار معهم ومعرفة مطالبهم المشروعة، والقيام بدورنا كمحام للعمال فى الدفاع عنهم وعن حقوقهم .

12- نثمن دور الدولة المصرية فى طريقة تعاملها مع الأزمة الليبية، وقرار عودة العمالة المصرية إلى ليبيا الذى يعتبره الاتحاد العام خطوة على الطريق الصحيح، مؤكدا على استمرار تنسيقه مع الاتحاد الوطنى لعمال ليبيا من أجل متابعة التحديات التى تواجه العمالة المصرية فى "البلد الشقيق" .