10 أرقام لها دلالات مهمة حول ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية

كتب إسلام سعيد

بعد أن سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الربع الأول من عام 2021 ارتفاع ملحوظ رغم أزمة فيروس كورونا التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد نقدم أهم 10 معلومات ذات دلالة مهمة عن الصناعات الغذائية المصرية.

الصادرات بلغت 977 مليون دولار بالربع الأول من 2021 رغم تأثيرات كورونا.

نمو صادرات الأغذية 8% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت 908 مليون دولار.

وبلغت صادرات شهر يناير 2021 حوالي 293 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 محققة نسبة نمو قدرها 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

حققت صادرات شهر فبراير حوالي 344 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 17%.

بلغت صادرات شهر مارس 2021 حوالي 340 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020،

صادرات شهر فبراير أعلى قيم للصادرات خلال أشهر الربع الأول من 2021.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2021 بقيمة 561 مليون دولار.

نمو صادرات الأغذية للدول العربية بنسبة 57% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 11%.

الاتحاد الأوروبي استقبل صادرات مصر بقيمة 152 مليون دولار محقق نسبة نمو 24% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات.

الدول الافريقية غير العربية استقبلت صادرات بقيمة 77 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات

الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 48 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 24%.

ويعمل المجلس التصديري للصناعات الغذائيه حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من الدراسة التي أعلن عنها في نهاية شهر مارس 2021 والتي اثمرت نتائجها في المرحلة الأولى عن تحديد نسب النمو المتوقعة في قطاع الصناعات الغذائية وأهم الأسواق المستهدفة لنمو الصادرات وتحديد أهم المعوقات الداخلية والخارجية للعمل على حلها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة انطلاقا من دعم القيادة السياسية لملف تنمية الصادرات نظرا لأهميته الكبرى في توفير فرص عمل وزيادة احتياطي النقد الأجنبي والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري.