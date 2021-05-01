اليوم السابع
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خالد صلاح
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‏"الصحة المغربية": أكثر من 5 ملايين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"

السبت، 01 مايو 2021 05:00 ص
‏"الصحة المغربية": أكثر من 5 ملايين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" لقاح كورونا - ارشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد بلغ حتى امس الجمعة  5 ملايين و546 ألفا و642 شخصا.
 
وأفاد بيان لـ "الصحة المغربية" بأن 69 ألفا و548 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.. فيما تلقى 5533 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليبلغ إجمالى من تلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 4 ملايين و260 ألفا و412 شخصا.
 
يذكر أن المغرب قد تسلم 9.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح "استرازينكا" المصنع فى الهند، و2.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.
 
كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" طبقا لنظام كوفاكس الأسبوع الماضي.
 

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