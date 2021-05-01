اليوم السابع
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السبت، 01 مايو 2021 03:19 م
خالد صلاح
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وكيل بيطرى الغربية يتابع عمليات الذبح بالمجازر استعدادا للعيد وشم النسيم

السبت، 01 مايو 2021 01:40 م
وكيل بيطرى الغربية يتابع عمليات الذبح بالمجازر استعدادا للعيد وشم النسيم ذبح المواشي داخل المجازر
الغربية فريق المحافظات

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تفقد الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية مجزر طنطا وبسيون وإبيار ومحلة مرحوم ومتابعة أعمالهم والتأكد من مدى استعداداتها لهذه الاحتفالات، وذلك من خلال إيقاف الأجازات للعاملين بها.

كما أكد على تدعيم المجازر بالأطباء البيطريين ذات الكفاءة لمجابهة الزيادة في أعداد المذبوحات، كما تابع انتظام العمل بالمجازر، واستمع لمطالب السلاخين والجزارين والعاملين بالمجازر، والتأكد من توافر المادة السرية الملونة بكل مجزر المستخدمة لختم المذبوحات والتأكد من عدم وجود أي معوقات لإنجاز المهام المكلفة بها هذه المجازر، وهي إنتاج لحوم طازجة بالعظام صالحة للاستهلاك الآدمي وخاليه من أي مسببات مرضيه والتنبيه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه وضرورة تطهير ورش هذه المجازر عقب نهاية يوم العمل .

 

اعمال ذبح وتشفيه الذبائح
اعمال ذبح وتشفيه الذبائح

 

ذبح المواشي داخل المجازر
ذبح المواشي داخل المجازر

 


محافظه الغربيه

بيطرى الغربيه

عيد الفطر

شم النسيم

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