وكيل أوقاف الأقصر يتابع العمل فى 4 مساجد بأرمنت وفرش 3 أخرى بسجاد جديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تابع فى زيارة ميدانية بمركز ومدينة أرمنت، العمل فى 4 مساجد بالمدينة لخدمة الجمهور خلال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الإدارى والدعوى بالمساجد والإدارات التابعه للمديرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه واصل جولاته وزياراته الميدانية فى شهر رمضان المبارك على مساجد المدن، وذلك لمتابعة العمل داخلها، وقد تم المرور على المساجد التالية:"مسجد النور بارمنت الحيط - مسجد الحامدى بارمنت الحيط - مسجد الشيخ مفتاح بارمنت الحيط - مسجد الزلفى بارمنت الحيط"، وقد تم التنبيه بم هو لازم على الأئمة والدعاة داخل تلك المساجد.

كما أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم فرش مساجد جديدة من مساجد المديرية بمدينة الطود بالسجاد الجديد القادم من الوزارة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث تشرفت مديرية أوقاف الأقصر خلال شهر رمضان المبارك بفرش تلك المساجد الجديدة من مساجد المديرية، وهي مسجد جمال عبد الناصر ومسجد فجر الإسلام بقرية نجع الدار بمركز ومدينة الطود والتابعين لإدارة أوقاف الطود، ومسجد آل البيت بقرية الدقيرة بحاجر كومير بمركز ومدينة إسنا والتابع لإدارة أوقاف حاجر كومير، بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة، موجهاً الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا فى فرش هذا المسجد.



الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بالأقصر



جانب من فرش مساجد مدينة الطود