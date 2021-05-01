اليوم السابع
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وزير الصحة الإيطالى: قادرون على تقديم نصف مليون جرعة لقاح كورونا يوميًا

السبت، 01 مايو 2021 01:00 ص
وزير الصحة الإيطالى: قادرون على تقديم نصف مليون جرعة لقاح كورونا يوميًا لقاح _صورة أرشيفية
روما /أ ش أ/

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أعلن وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانزا، أن بلاده حققت الهدف الذى حددته الحكومة بتكثيف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) لدرجة أنها أصبحت قادرة على إعطاء نصف مليون جرعة فى اليوم.

وكشف سبيرانزا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنساميد" الإيطالية، أن إيطاليا أعطت يوم أمس الخميس أكثر من نصف مليون جرعة لقاح ضد فيروس "كورونا".

وفى هذا السياق، قال وزير الصحة الإيطالى "أريد أن أشكر نساء ورجال الخدمة الصحية الوطنية وجميع المؤسسات على الجهد الجماعى الكبير"، مشيرا إلى أن اللقاح هو الطريقة الحقيقية للخروج من هذه الأشهر التى كانت صعبة للغاية.

 


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