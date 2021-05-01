وزيرا خارجية المغرب والبرتغال يتفقان على إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين

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أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي، أوجستو سانتوس سيلفا.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزيرين نوها، خلال هذه المباحثات التي تندرج في إطار الاتصالات الدائمة والمنتظمة بين البلدين، بتميز العلاقات القائمة بين المغرب والبرتغال.

واتفق الوزيران على التحضير للاستحقاقات المقبلة في الأجندة الثنائية، في أفق انعقاد الاجتماع رفيع المستوى وإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.

وأضاف البلاغ أن بوريطة وسانتوس سيلفا، أكدا على أهمية تعزيز دينامية العلاقات الثنائية ومواءمتها مع المتطلبات الجديدة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، من خلال الاستفادة من تطور سلاسل القيم الجديدة واستكشاف مجالات مبتكرة للتعاون.

من جهة أخرى، أشاد الوزير البرتغالي بنجاح حملة التلقيح ضد كوفيد-19 التي ينفذها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.