اليوم السابع
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هيئة المجتمعات العمرانية: الانتهاء من 4 أبراج بمثلث ماسبيرو نهاية العام الجارى

السبت، 01 مايو 2021 07:00 ص
هيئة المجتمعات العمرانية: الانتهاء من 4 أبراج بمثلث ماسبيرو نهاية العام الجارى أبراج ماسبيرو
كتب سيد الخلفاوى

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أكد المهندس صلاح متولى مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، وممثل هيئة المجتمعات العمرانية المالكة للمشروع، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو نهاية العام الجارى، ومنعا برجين مخصصين للسكان الراغبين فى العودة للمكان.
 
وأضاف مدير المشروع لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من أبراج النيل ماسبيرو، المطلة على كورنيش النيل خلال 4 سنوات، حيث يتم تنفيذ 3 أبراج متصلة من الأعلى، بجوار مبنى الإذاعة والتليفزيون.
 
يذكر أنه من المقرر أن يتم إنشاء مناطق تجارية وترفيهية للتخديم على الأبراج السكنية ويتضمن مخطط إنشاء مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، فندقى وسكنى وتجارى وإدارى وترفيهى وسياحى، أطوال الأبراج يصل لـ30 دورا، كما سيتم إنشاء أبراج سياحية وفندقية فى المنطقة التى تقع على النيل وخلف مبنى ماسبيرو، أما الناحية الغربية من المشروع تم تخصيصها للإدارية والتجارية، ووسط المشروع سيكون عبارة عن منطقة ترفيهية، وذلك بتكلفة استثمارية تصل لـ10 مليارات جنيه.
 
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة ماسبيرو تقع فى نطاق حى غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالى 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء فى أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.

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