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نقابة العاملين بالبناء: كلمة الرئيس فى عيد العمال أكدت مدى تقدير الدولة لعمالها

السبت، 01 مايو 2021 11:51 ص
نقابة العاملين بالبناء: كلمة الرئيس فى عيد العمال أكدت مدى تقدير الدولة لعمالها عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب
كتبت آية دعبس

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أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى وجهها للعمال بمناسبة الاحتفال بـ  "عيد العمال"حملت العديد من الرسائل الهامة، والتى يأتى فى مقدمتها تقدير الدولة للدور الكبير الذى تقوم به الطبقة العاملة من أجل استكمال عملية البناء والتنمية.

وأشار الجمل فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الرئيس وجه بأهمية التدريب والتأهيل للعاملين لمواكبة المتطلبات الحديثة لسوق العمل، وليكون العامل المصرى قادرا على المنافسة سواء داخليا أو خارجيا.

وأوضح أن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، اهتمت بملف التدريب من خلال مركز التدريب المهنى المتطور، والذى يقوم بعمل دورات تدريبية فى العديد من المجالات، مشيرا إلى أن عمليات التدريب لا تقتصر فقط على ما يتعلق بقطاع التشييد والبناء وإنما فى مجالات أخرى مختلفة ومنها ما هو مرتبط بقطاع التكنولوجيا.

ولفت عبد المنعم الجمل، إلى أن عمال مصر كانوا وسيظلوا على العهد دائما مساندين لهذا الوطن مدركين لحجم التحديات المحيطة، ولن يتأخروا لحظة فى بذل كل غال ونفيس من أجل بناء نهضته وتحقيق تقدمه.

وتوجه الجمل، بخالص التهانى لكل عمال مصر فى جميع مواقع العمل والإنتاج، مؤكدا أن دورهم فى بناء الوطن واستكمال مسيرته سيظل شاهدا على إخلاصهم لبلادهم وتفانيهم للوصول بمصر إلى أفضل مكانة تستحقها بين بلدان العالم.


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