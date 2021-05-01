نصائح للوقاية من أمراض القلب بعد الإصابة بفيروس كورونا

كتب - محمود جلال

تشمل أسباب الإصابة بأمراض القلب أنماط الحياة غير الصحية وقلة النشاط البدني وعادات الأكل غير المنتظمة والتدخين، كما يصبح المرء عرضة لأمراض القلب لأسباب وراثية، كل هذا يزيد من خطر الإصابة بنوبات قلبية مبكرة فضلاً عن تطور ارتفاع الكولسترول أو ضغط الدم أو مرض السكري، كما أن أمراض القلب هي أحد الأسباب الرئيسية للوفيات اليوم.

الحقائق المتعلقة بأمراض القلب:

- النوم أقل من 8 ساعات قد يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب.

- يمكن أن يعرضك غياب النشاط البدني لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من التدخين.

- يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.



النوبة القلبية