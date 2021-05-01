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نائب محافظ الجيزة: لا وفيات فى حريق كنيسة العمرانية والإصابات معظمها حالات اختناق

السبت، 01 مايو 2021 12:28 ص
نائب محافظ الجيزة: لا وفيات فى حريق كنيسة العمرانية والإصابات معظمها حالات اختناق حريق الكنيسة
كتب أسامة عبد الحميد

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أكد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أنه تمت السيطرة على حريق  كنيسة مارمينا بالعمرانية، وأن جميع أجهزة المحافظة موجودة في مكان الحادث لتقديم كافة أوجه الدعم، مؤكدًا أن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد يتابع الحادث لحظة بلحظة.

وأضاف نائب محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، أنه لا توجد أي حالات وفيات، وأن الإصابات معظمها حالات اختناق، وتم نقلها للمستشفى، مشيراً إلى أنه سيتوجه للمستشفى للوقوف على حالة المصابين.

كان إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، توجه لموقع حريق كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، لمتابعة عمليات الإطفاء والتبريد والوقوف على أسباب اندلاع الحريق بالكنيسة.



 


كنيسة مارمينا

كنيسة مارمينا بالعمرانية

حريق كنيسة بالعمرانية

حريق كنيسة مارمينا

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