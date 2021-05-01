منبع التوت فى مصر .. موسم الحصاد الأكبر يبدأ فى قرية صرد بالغربية

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشرًا من قرية صرد التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية أكبر قرية لإنتاج وزراعة التوت بمحافظات الجمهورية، والتي تعد من أهم مصادر دخل أهالي القرية في موسمه في فصل الربيع، ويحضر للقرية مئات التجار من محافظات وجه بحري والصعيد لشراء التوت وبيعه للجمهور.

ويعد التوت فاكهة الغني والفقير ويتهافت المصرييين على شراءه لطعمه اللذيذ.

يقول المهندس سيد شلبي، إن القرية هي أشهر قرى الجمهورية وهي بلد أثرية قديمة ، وكان اسمها في السابق صردام، وينتشر فيها أشجار التوت منذ مئات السنين، مشيرا إلى أننا ولدنا وكبرنا ووجدنا أشجار التوت في قريتنا.

وأضاف أن التوت قديما كان التوت البلدي والأسمر ، وتم إدخال التوت الإفرنجي منذ 50 عاما ، مشيرا إلى أن التوت البلدي أصغر من التوت الإفرنجي ويباع التوت الإفرنجي أغلى من التوت البلدي.

وأضاف أن مكاسب القرية في موسم التوت تبلغ 5 ملايين جنيه ويعمل فيه جميع أبناء القرية ويخرج الأهالي مصطحبين أبناءهم لهز الشجر وجمع التوت، مشيرا إلى أن الطشت يباع بـ 300 جنيه ويصل وزن الواحد لـ 25 كيلو جراما.

وأشار إلى أن التوت الأحمر والأسمر يصنع منهم الصبغات ، أما التوت الإفرنجي والبلدي يصنع منهم المربات ، ويتغذى على الورق دود القز، مضيفا أن لكل فرد من أبناء القرية الشجر الخاص به ومعروف للجميع ملكية الشجر لأصحابه ولا يمكن لأى شخص أن يتعدى على ملك غيره.