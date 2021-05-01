اليوم السابع
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مطران الأسقفية يصلى لمصر ويشكر شيخ الأزهر ووزير الداخلية على تهانى العيد‎

السبت، 01 مايو 2021 11:08 م
مطران الأسقفية يصلى لمصر ويشكر شيخ الأزهر ووزير الداخلية على تهانى العيد‎ الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية
كتب: محمد الأحمدى - تصوير: هديل البنا

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صلى الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية لأجل مصر، في قداس عيد القيامة المجيد.
 
 
وأعرب المطران، عن شكره للرئيس السيسي وللحكومة المصرية التي تقود طفرة في الرخاء وتبني انجازات ضخمة نشكر الله عليها. 
 
 
وتوجه حنا بالشكر، للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي هنأ الكنيسة بالعيد، وكذلك اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وطالب حنا جميع الحاضرين بالصلاة لأجل مرضى كورونا في العالم أجمع لاسيما الهند التي تمر بأزمة عاصفة بسبب تحور الوباء هناك. 
 
 
وكانت الكنيسة الأسقفية، قد بدأت قداس عيد القيامة بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة رعاياها الأجانب.
 
 
 

الكنيسه الاسقفيه

البابا تواضروس

عيد القيامه

عيد الفصح

قداس عيد القيامه

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