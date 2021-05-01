مطبخ الخير فى قرى قنا.. شباب يتطوعون لتجهيز وجبات للأسر الأكثر احتياجا.. بث مباشر

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشر من داخل أحد أماكن تجهيز الطعام للأسر الأكثر احتياجًا بقرية دنفيق جنوبي محافظة قنا من قبل الشباب المطوع، حيث قال أحمد جلال، أحد الشباب المطوع، إن المطبخ يقوم بتجهيز الوجبات علي مدار الشهر للأسر الأكثر احتياجًا في القرية والقرية المجاورة بمشاركة مجموعة من الشباب المتطوعين من أبناء القرية.

وأوضح أحمد جلال، أن التجهيز للعمل يبدأ من الصباح بشراء المستلزمات الخاصة بالوجبات والبدء في التحضير بواسطة شيف مختص حتى الساعة ٥ مساء، ثم توزع الوجبات علي الأسر قبل الإفطار.

وأشار أحمد جلال، إلى أن الوجبات تتنوع في كل يوم ما بين لحوم وفراخ وحمام وكذلك الوجبات الأخري مثل الكفته والكشري، بالإضافة إلى الفاكهة المتنوعة أيضا مع الوجبات والحلويات.

ولفت الشاب المتطوع، أن تجهيز الوجبات قائم على تبرعات أهل الخير بسواعد الشباب في القرية الذي يقدم ويمد العون للمحتاجين بالإضافة إلى الأنشطة التطوعية الأخري التي يقوم بها الشباب