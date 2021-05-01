مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالغربية

الغربية فريق المحافظات

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين بإصابات متفرقة، فى حادث تصادم بمدخل قرية صالحجر مركز بسيون بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بسيون، وتحويل المصابين لمستشفى طنطا الجامعى.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز بسيون، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بمدخل قرية صالحجر، انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.