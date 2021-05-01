اليوم السابع
Ads
السبت، 01 مايو 2021 08:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصادرة 444 شيشة وإغلاق 10 مقاهى لعدم الالتزام بإجراءات كورونا فى سوهاج

السبت، 01 مايو 2021 07:00 م
مصادرة 444 شيشة وإغلاق 10 مقاهى لعدم الالتزام بإجراءات كورونا فى سوهاج جانب من الحملات
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج بحملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأسفرت عن مصادرة 444 شيشة، وغلق 9 مقاهى وكافيهات مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتحرير 126 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، و125 مضبوطات متنوعة.

حملات-طما-(5)

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما حملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فى قرى " فى مشطا، المدمر، وأم دومة "، وأسفرت الحملات عن غلق 10 مقاهى بدون ترخيص، وتحرير 35 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، ومصادرة 60 من المضبوطات المتنوعة.

حملات-طما-(1)
 

 

حملات-طما-(2)
 

 

حملات-طما-(3)
 

 

حملات-طما-(4)
 

 

حملات-طما-(6)
 

 

حملات-طما-(7)

 

حملات-طما-(8)
 

 

حملات-طما-(9)
 

 


سوهاج

كورونا

اخبار عاجله

الكمامات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الفسيخ السوهاجى.. اعرف الأسعار وكيف تتجنب المغشوش فى شم النسيم

السبت، 01 مايو 2021 01:18 ص

محافظ سوهاج يقرر غلق الحدائق العامة والمتنزهات خلال "أعياد الربيع"

الجمعة، 30 أبريل 2021 03:31 م

دولة 30 يونيو ترسخ مبادئ المواطنة والوحدة الوطنية.. تقنين أوضاع 1882 كنيسة ‏ومبنى منها 316 كنيسة ومبنى بمحافظة المنيا.. 166 فى الجيزة و162 في الإسكندرية و159 فى ‏سوهاج.. إنفوجراف

الجمعة، 30 أبريل 2021 01:15 م

مصادرة 143 شيشة خلال الحملات على المقاهى والكافيهات بالمراغة سوهاج.. صور

الخميس، 29 أبريل 2021 04:07 م

مصادرة 45 شيشة وغلق 3 مقاهى مخالفة وتحصيل 20 غرامة بسوهاج

الخميس، 29 أبريل 2021 01:34 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة