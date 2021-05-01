مصادرة 444 شيشة وإغلاق 10 مقاهى لعدم الالتزام بإجراءات كورونا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قامت الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج بحملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأسفرت عن مصادرة 444 شيشة، وغلق 9 مقاهى وكافيهات مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتحرير 126 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، و125 مضبوطات متنوعة.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما حملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فى قرى " فى مشطا، المدمر، وأم دومة "، وأسفرت الحملات عن غلق 10 مقاهى بدون ترخيص، وتحرير 35 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، ومصادرة 60 من المضبوطات المتنوعة.



























