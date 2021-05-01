مزرعة غليون السمكية أكبر مزرعة لإنتاج الأسماك بالشرق الأوسط

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت المشروعات القومية التي شهدتها محافظة كفر الشيخ خلال الـ7 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شئون مصر فقد شهدت المحافظة تغييرات جذرية من محافظة اشتهرت بالهجرة غير الشرعية تجذب الشباب والراغبين في الهجرة غير الشرعية من محافظات مصر المتعددة سواء بالوجه القبلي أو البحري أو من دول أخرى قاطنين في مصر، لمحافظة تجلب العمالة للعمل بالمشروعات القومية العملاقة.

فشهدت منطقة غليون التى تقع شمال الطريق الدولي الساحلى بمحافظة كفر الشيخ، تغييراً جذرياً من منطقة برك ومستنقعات، كانت مقصدا لآلاف من الشباب للهجرة غير الشرعية، إذ كان يستغلها تجار البشر لزج الشباب في ظلام الليل الحالك نحو عالم مجهول بقطع أسلاك الكهرباء عن قرى الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس أفقر القرى على مستوى الجمهورية ، ليتمكنوا من تهريب الشباب وسط الظلام.

وفى أقل من 18 شهراً تحولت بركة غليون إلى منطقة مشروعات قومية، يزينها المشروع القومي للاستزراع السمكي، بشراكة مصرية صينية، واسند العمل للشركة الوطنية للمقاولات العامة والخدمات لإقامة المرحلة الأولى على مساحة 4 آلاف فدان، فتم الانتهاء منها، ووضع الرئيس حجر الأساس للمرحلة الثانية على مساحة 9 آلاف فدان، وفرت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ل 15 ألف فرصة للصيادين والشباب وأصحاب المهن، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، المرحلة الأولى منه على مساحة 4 ألاف فدان،ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية على مساحة 9 آلاف فدان .

فالمشروع قاطرة الثروة السمكية فى مصر وفى الشرق الأوسط، عبر أبحاث ودراسات، معامل وفحوصات، وسط فرحة لا تُوصف لأهالي تلك المنطقة بعد تحقيق حلم دام 30 عاماً لتصدر المنطقة للخارج وتطرح فى الأسواق "بروتين من خير بلدنا".

تم جلب عمال من كافة المحافظات المصرية وتم تدريبهم من خلال الخبرة الصينية، حصلوا على تدريبات فى الصين على كيفية تشغيل تلك المصانع التى تعمل آلياً، فكل مراحل إنتاج الأسماك لا تمسها يد إنسان إلا فى مرحلة استخراجه من الأحواض، ويتم تحليل الأسماك للتأكد من خلوها من أى أمراض لتصنيعها وإعدادها للتصدير، وتم فتح منافذ في معظم المحافظات المصرية.

تعددت المنتجات ما بين أسماك البلطى والفيليه والجمبرى والبوري، والقاروص ،والفيليه،،وسمكة موسى،وتميز المزرعة السمكية ،قوعها على الطريق الدولى الساحلى الواصل بين محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، والدقهلية ودمياط وبورسعيد، وبعد كمين مطوبس بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ بحوالى 5 كيلو تجد لافتة كبيرة على شمال الطريق "المشروع القومي للاستزراع السمكى بمنطقة بركة غليون".

وتضم المدينة منازل للصيادين داخل مجموعة الأحواض لتسكين العمالة المقيمة التي تشرف على الأحواض وتطعم الأسماك، وتشمل المزرعة أحواض الجمبرى و البورى والبولطى، والعديد من أنواع الأسماك، بالإضافة إلى المفرخات، ومحطات الرفع والصرف، وأحواض المزج، والحضانات، والمنطقة الصناعية التي ضمت مصانع الثلج والفوم والبروسيسينج، والأعلاف، وفرز وتعليب وتغليف وتعبئة الأسماك

وهناك رقابة صارمة على إنتاج الأسماك، حيث يتم إبعاد السمك غير المطابق للمواصفات، لوجود معمل لتحليل كل الأسماك على أعلى مستوى لاكتشاف الأمراض التى قد تصيب الأسماك ويتم التعامل معها، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مصنع العلف، والذي يعمل به 300 عامل ينتج جميع أنواع العلف" العائم والغاطس والمتوسط".

يتكون المشروع من مفرخ "اسماك جمبري" على مساحة 17 فدان بطاقة 20 مليون إصبعية أسماك بحرية، و2 مليار يرقة جمبري، ومزرعة إنتاج الأسماك البحرية بإجمالي 453 حوض تربية، 155 حوض تحضين 50 إلى 150 بطاقة إنتاجية 3 ألف طن أسماك دورة تقريباً، ومزرعة لإنتاج الجمبرى،و 655 حوض تربية ومبطنة بمشمع بولى إيثيلين ً، و مزرعة لإنتاج أسماك المياه العذبة بسعة 83 حوض بطاقة إنتاجية 2000 طن.

ويضم المشروع مركز أبحاث وتطوير وتدريب، ومصنع إنتاج أعلاف الأسماك والجمبرى ويضم مصنع أعلاف الأسماك البحرية، و مصنع عبوات الفوم على مساحة، ومصنع الثلج، وتضم المدينة السمكية الصناعية غليون أكبر مصنع تجهيز الأسماك والجمبرى فى الشرق الأوسط.

ومدينة غليون السمكية، هدف أصبح حقيقة فى ثمانية عشر شهراً ، حيث مد أبناء النيل 104 كيلو متر طرق وحفروا 62 كيلو متر ترع ومجاري مائية، ووضعوا سبعة عشر طلمبة رفع الماء المالح وخمسة عشر للماء العذب،وأصبحت المدينة السمكية بمنطقة غليون حقيقة واقعة ووحدة منتجة فى عام ونصف العام وفق أحدث المقاييس العالمية ووقف العالم مبهوراً من أداء المصريين الذين طالما فاجأوا العالم بالمعجزات التي تصير بسواعدهم حقائق".

تتضمن المدينة السمكية معمل الأبحاث الذي يعتبر من أفضل 12 معملا على مستوى العالم، كما تم حفر 1450 حوض بمعدل حفر يساوى بناء 3 أهرامات مثل أهرامات الجيزة ، وتبلغ كمية الحديد المستخدمة فى البناء ما يعادل بناء برج إيفل مرة ونصف"،ومصنع إنتاج الأسماك الجمبرى يعمل بطاقة إنتاجية 100 طن يوميا 70 طن سمك و30 طن جمبرى ، ويعمل به 1400عامل، والمصنع على مساحة 20 ألف متر، ويحتوى على 6 ثلاجات بطاقة تخزينه 1000 طن للثلاجة، و مفرخ الأسماك الجمبرى طاقة إنتاجه 2 مليار زريعه جمبرى، و20 مليون زريعة قاروس ودينيس ،وهو المشروع الأكبر فى الشرق الأوسط"، ,تم الانتهاء من إقامة 100 قفص بحرى ، ويباع السمك البلطى "السوبر" بـ23 جنيه، والبورى السوبر ب40 جنيه ، فيليه البلطى ب95 جنيه، والجمبرى كبير الحجم بسعر الكيلو 230 جنيه.

أصبحت المزرعة مقصداً سياحيا لطلاب الجامعات والمدارس والحضانات لرؤية المشروع العملاق والانتاج الوفير على الطبيعة ، وتحول المشروع لإلهام للطلاب والطالبات للجامعات لعمل مشروع تخرج يحاكيه مثلما حدث بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ.



اسماك الجنبري



اسماك انتاج غليون



اسماك غليون المتنوعة



اسماك متنوعة بالمزرعة السمكية



الاهتمام بالمشروع بالجامعات المصرية



انتاج جديد لاسماك تم طرحها في الاسواق



طلاب كلية الاداب يحاكون المشروع العملاق



مشروعات التخرج تهتم بالمشروع العملاق