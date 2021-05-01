مد صلاحية تحليل PCR إلى 120 ساعة بدلا من 72 للراغبين فى السفر إلى الأردن

كتب محمود عبد الغنى

عممت سلطات الطيران المدني بالمملكة الأردنية، منشورا علي شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية بتعديل بعض إجراءات وصول القادمين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة هناك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت سلطات الطيران المدني في الاردن بتعديل مدة صلاحية تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي لتصبح 120 ساعة بدلا من 72 ساعة، وهو ما نشرته شركات الطيران المصريه علي عملائها.

وكان قد أعلنت الحكومة الأردنية، تعليق رحلاتها للقادمين من الهند والأشخاص المتواجدين بها خلال 14 يوماً.

وقال وزير النقل الأردني وجية عزايزة ، إن الإجراءات الجديدة تأتي بعد انتشار السلالة الجديدة الهندية من فيروس كورونا وذلك للتصدي لها، ومنعاً لنقل العدوى للأردن.