اليوم السابع
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مدير الصحة العالمية بأوروبا: أزمة الهند قد تحدث فى أى دولة خففت قيود كورونا

السبت، 01 مايو 2021 01:00 م
مدير الصحة العالمية بأوروبا: أزمة الهند قد تحدث فى أى دولة خففت قيود كورونا فيروس كورونا في الهند
كتبت فاطمة خليل

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حذر هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، من أن أزمة فيروس كورونا في الهند "يمكن أن تحدث في أي مكان''، خاصة في البلدان التي تخفف إجراءات وقيود فيروس كورونا حاليًا، مضيفًا: "من المهم للغاية أن ندرك أن الوضع في الهند يمكن أن يحدث في أي مكان ولا يزال هذا يمثل تحديًا كبيرًا في عدة بلدان".

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وبحسب ما نشر موقع "إنسايدر"، تتعامل الهند مع موجة مدمرة من الفيروس حيث أبلغت عن أكثر من 300 ألف حالة جديدة يوميًا لأكثر من أسبوع.

وقال كلوج إنه يجب على الدول ألا تخفف من الإجراءات التي تقيد التجمعات الكبيرة، خاصة البلدان التي ليس لديها معدلات تطعيم عالية بما فيه الكفاية أو التي لديها متغيرات أكثر عدوى.

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وأضاف: "عندما يتم تخفيف تدابير الحماية الشخصية، وعندما تكون هناك تجمعات، وعندما يكون هناك المزيد من المتغيرات المعدية، وتغطية التطعيم لا تزال منخفضة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عاصفة من الإصابات بكورونا في أي بلد."

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فيروس كورونا في الهند

كورونا في الهند

كورونا

فيروس كورونا

الهند

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