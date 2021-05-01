محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 وطريق حمام موسى.. صور

جنوب سيناء - ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، أعمال التشطيبات النهائية لـــ"مقصد العائلة" المجاور لشارع 306 الواقع على كورنيش مدينة طور سيناء، و كامتداد له في إطار متابعة المحافظ الدورية للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة طور سيناء، رافقه المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء ايمن الشريف السكرتير العام، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال المحافظ إن مقصد العائلة الغرض منه توفير فرص عمل جديدة للشباب، وإحياء التراث السيناوي بالمسرح المكشوف الملحق به، مضيفاً أنه يعدمكاناً ترفيهياً للعائلات بمدينة الطور.

وأشار المحافظ ، إلى أن "مقصد العائلة" يُقام على مساحة 5 آلاف مربع، ويشتمل على ممشى مضمار للدراجات الهوائية، وأماكن انتظار للدراجات، ومناطق ألعاب الأطفال، وأماكن للألعاب الترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من الأسر والعائلات، وأماكن جلوس عامة، ومناطق لتناول المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى وحدات بعدد 2 كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار، ووحدة تحكم، ووحدتين آخرين، ودورات مياه، ومنطقة ملاهي متكاملة، ومسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي للزائرين.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء، أعمال رصف طريق حمام موسى، بطول 3.2 كيلو متر، وبتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه.

وقال المحافظ إن الطريق سيكون نقلة نوعية وحضارية كبيرة في الارتقاء بمنظومة الطرق الجاري تنفيذها، ورفع كفاءتها بمدينة طور سيناء، لكونه أهم الطرق التي تسهل حركة السيارات والمركبات، لأنه يربط ميدان النصر بكورنيش طور سيناء وواحة حمام موسى، مرورًا بشارع الشهيد أحمد حمدي الذى يؤدى إلى مدينتي شرم الشيخ وأبو رديس، موضحًا أنه جرى تصميم الطريق في اتجاهين، حارتين يمين وحارتين يسار ويتوسطها جزيرة، وممشيان على جانبي الطريق وتزويده بزراعة أشجار النخيل وأعمدة إنارة حديثة.

وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال مبادرة 100 مليون صحة المقامة بطريق الكورنيش بطور سيناء " مكان مفتوح" وكان في استقباله الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، والدكتورة أماني الدمرداش مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور حازم محمود مباشر مدير الإدارة الصحية بطور سيناء، وعدد من فريق التمريض، والرائدات الريفيات.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالجهد المبذول لجميع المشاركين بالمبادرة التي شهدت اقبالاً كثيفاً من المواطنات، وناشد المحافظ باقي السيدات بضرورة الكشف ضمن أعمال المبادرة التي تقدم لأهالي المحافظة بالمجان.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر لرئيس الجمهورية لاهتمامه بصحة المواطنين المصريين عامة ومواطني جنوب سيناء خاصة.