اليوم السابع
Ads
السبت، 01 مايو 2021 06:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 وطريق حمام موسى.. صور

السبت، 01 مايو 2021 05:57 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 وطريق حمام موسى.. صور محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306
جنوب سيناء - ياسر عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، أعمال التشطيبات النهائية لـــ"مقصد العائلة" المجاور لشارع 306 الواقع على كورنيش مدينة طور سيناء، و كامتداد له في إطار متابعة المحافظ الدورية للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة طور سيناء، رافقه المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء ايمن الشريف السكرتير العام، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
قال المحافظ إن مقصد العائلة الغرض منه توفير فرص عمل جديدة للشباب، وإحياء التراث السيناوي بالمسرح المكشوف الملحق به، مضيفاً أنه يعدمكاناً ترفيهياً للعائلات بمدينة الطور.
 
وأشار المحافظ ، إلى أن "مقصد العائلة" يُقام على مساحة 5 آلاف مربع، ويشتمل على ممشى مضمار للدراجات الهوائية، وأماكن انتظار للدراجات، ومناطق ألعاب الأطفال، وأماكن للألعاب الترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من الأسر والعائلات، وأماكن جلوس عامة، ومناطق لتناول المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى وحدات بعدد 2 كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار، ووحدة تحكم، ووحدتين آخرين، ودورات مياه، ومنطقة ملاهي متكاملة، ومسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي للزائرين.
 
كما تفقد محافظ جنوب سيناء، أعمال رصف طريق حمام موسى، بطول 3.2 كيلو متر، وبتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه.
 
وقال المحافظ إن الطريق سيكون نقلة نوعية وحضارية كبيرة في الارتقاء بمنظومة الطرق الجاري تنفيذها، ورفع كفاءتها بمدينة طور سيناء، لكونه أهم الطرق التي تسهل حركة السيارات والمركبات، لأنه يربط ميدان النصر بكورنيش طور سيناء وواحة حمام موسى، مرورًا بشارع الشهيد أحمد حمدي الذى يؤدى إلى مدينتي شرم الشيخ وأبو رديس، موضحًا أنه جرى تصميم الطريق في اتجاهين، حارتين يمين وحارتين يسار ويتوسطها جزيرة، وممشيان على جانبي الطريق وتزويده بزراعة أشجار النخيل وأعمدة إنارة حديثة.
 
وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال مبادرة 100 مليون صحة المقامة بطريق الكورنيش بطور سيناء " مكان مفتوح" وكان في استقباله الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، والدكتورة أماني الدمرداش مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور حازم محمود مباشر مدير الإدارة الصحية بطور سيناء، وعدد من فريق التمريض، والرائدات الريفيات.
 
 وأشاد محافظ جنوب سيناء بالجهد المبذول لجميع المشاركين بالمبادرة التي شهدت اقبالاً كثيفاً من المواطنات، وناشد المحافظ باقي السيدات بضرورة الكشف ضمن أعمال المبادرة التي تقدم لأهالي المحافظة بالمجان.
 
وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر لرئيس الجمهورية لاهتمامه بصحة المواطنين المصريين عامة ومواطني جنوب سيناء خاصة.
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 (1)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 (1)

محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 (2)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 (2)

محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 (3)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 (3)

محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 (4)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 (4)

محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 (5)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 (5)

محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 (6)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 (6)

محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 (7)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 (7)

محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 (8)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 (8)

محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 (9)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مقصد العائلة وشارع 306 (9)

 


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

مدينة طور سيناء

المرحلة الثانية من تطوير طور سيناء

مبادرة 100 مليون صحة

مقصد العائلة بطور سيناء

رصف طريق حمام موسي بطور سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة