محافظ بورسعيد يقرر إغلاق الشواطئ بدءًا من اليوم للحد من انتشار كورونا

بورسعيد - محمد عزام

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إغلاق جميع شواطئ المحافظة، بدءًا من اليوم، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيرس كورونا وحرصا علي سلامة وصحة المواطنين.

وأكد المحافظ، في بيان له على تشديد الرقابة الأمنية والمتابعة الميدانية للأجهزة التنفيذية، وذلك لمنع كل أشكال التجمع حرصا على سلامة وصحة المواطنين حتي مرور تلك المرحلة بسلام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بحضور اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء ومسئولي الشاطئ وشرطة المرافق .

كما شدد المحافظ علي منع المواطنين علي طول شواطئ المحافظة مع تكثيف حملات المتابعة علي الكافتيريات المتواجدة علي الكورنيش لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد والالتزام بالنسب المقررة مؤكدا بأنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية وغلقها فوراً، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

وناشد المحافظ المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً في تسجيل أعداد المصابين.