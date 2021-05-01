محافظ بنى سويف: غلق الحدائق والمتنزهات خلال أعياد الربيع وشم النسيم

بنى سويف - هانى فتحى

أصدر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تعليماته مشددة لرؤساء الوحدات المحلية، والتى تقضى بأنه اعتبارا من اليوم السبت الموافق الأول من شهر مايو 2021، يتم غلق الحدائق والمتنزهات العامة على مستوى المركز والمدينة، ومنع إقامة أية تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية خلال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات التى أعلنت عنها الحكومة، مع التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة الميدانية الموسعة وتطبيق القانون على المخالفين لقرارات الحكومة.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال أعياد الربيع.

وشدد محافظ بنى سويف، على رؤساء المدن بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى، وذلك بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعدادا لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع، فضلاً عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد المحافظ على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية للمتابعة الدورية والتأكد من تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية بأماكن التجمعات والخدمات، مناشداً جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على صحتهم وصحة وسلامة ذويهم.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الميدانية لتنفيذ خطة استعداد مديرية الصحة لاستقبال عيد شم النسيم، والتى تتضمن تكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها للتأكد من الاشتراطات والشهادات الصحية، وكذا تكثيف الرقابة على أماكن تجمع الجمهور ومحلات بيع الأغذية بصفة عامة والباعة الجائلين بصفة خاصة والمشروبات الملونة، وإحكام الرقابة على أماكن عرض وبيع اللحوم والثلاجات للوقوف على مدى استيفاء الأماكن للاشتراطات الصحية وسحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها، مع ضرورة تشكيل لجان مشتركة بين مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق.