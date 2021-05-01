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محافظ المنوفية: غلق الحدائق والمتنزهات العامة خلال الاحتفال بأعياد الربيع

السبت، 01 مايو 2021 12:18 م
محافظ المنوفية: غلق الحدائق والمتنزهات العامة خلال الاحتفال بأعياد الربيع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصدر اليوم السبت، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية توجيهاً عاماً لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، شدد فيه بغلق الحدائق والمتنزهات العامة وتمنع أى مظاهر للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم ومنع كافة التجمعات أو إقامة أى احتفالات أو فعاليات يكون من شأنها تجمع واختلاط المواطنين فى كافة الأماكن وعلى أفرع نهر النيل أو شواطئ الترع بدائرة المحافظة مع فض أى تجمعات تقام بالمخالفة والاستعانة بالجهات الأمنية إذ لزم الأمر.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشوارع صباح الاثنين الموافق 3 من مايو الحالى لمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بكل دقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً بكل حسم حال حدوث أية مخالفات فى هذا الشأن للحد من انتشار الفيروس حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وناشد محافظ المنوفية مجدداً جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والابتعاد عن أية تجمعات والتعاون فى تنفيذ الإجراءات واتباع جميع التعليمات والإرشادات للحد من فيروس كورونا وفقاً لتوصيات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء.


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