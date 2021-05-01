اليوم السابع
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محافظ القاهرة يوجه بمتابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات بأعياد الأقباط

السبت، 01 مايو 2021 11:43 ص
محافظ القاهرة يوجه بمتابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات بأعياد الأقباط الحدائق العامة
كتب ــ سيد الخلفاوى

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شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الأخوة الأقباط وشم النسيم وتكثيف الحملات على مدار اليوم لمتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمتابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الدولة الخاصة بالمواعيد الصيفية والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وغلقها على الفور .

وطالب محافظ القاهرة مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطرى لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496، والأرقام 23901236، 23907147، 23912136 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى والاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايدًا متسارعًا فى تسجيل أعداد المصابين .

 


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