محافظ الفيوم يناشد جميع المواطنين سرعة التسجيل لتلقى لقاح كورونا

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إنه تم تجهيز 51 مدرسة و64 مركز شباب بالفيوم للتيسير على الراغبين فى التسجيل للتطعيم بلقاح كورونا، ونناشد جميع المواطنين سرعة التسجيل لتلقى لقاح كورونا حفاظا على سلامتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم عبر برنامجها مانشيت المذاع على قناة اكسترا نيوز، : "اللقاح الصينى واسترزينيكا متواجدين فى المحافظة".

وقرر الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اليوم الجمعة، غلق شواطئ بحيرة قارون، وكذلك المتنزهات والحدائق العامة أمام الزوار، وذلك خلال أعياد الربيع وشم النسيم، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل، وحتى يوم الجمعة القادم الموافق 7 مايو 2021.

وأكد المحافظ، أن الهدف من إغلاق جميع المتنزهات والحدائق العامة يأتى للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.