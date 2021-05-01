محافظ الغربية : غلق كافة أماكن تجمع المواطنين خلال الأعياد

الغربية - فريق المحافظات

أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، القرار رقم 593 لسنة 2021 ، والذى ينص فى مادته الأولى على غلق كافة الحدائق والمتنزهات وكافة الأماكن التى يمكن أن يتجمع فيها المواطنون للاحتفال بالأعياد ، منع المراكب النيلية من الحركة فى فرعى النيل وفروعه ، منع الاحتفالات والتجمعات أياً كان سببها فى الأماكن المغلقة والمفتوحة ، الالتزام بالتباعد الاجتماعى فى المطاعم والمقاهى والكافتريات والكافيهات "بنسبة 50٪ من الإشغال فقط واستخدام أدوات ذات الاستعمال لمرة واحدة"، مع تشديد كافة الإجراءات الأمنية خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية لمنع التكدسات وحماية دور العبادة .

كما نصت المادة الثانية على عدم السماح بأى تجمعات للمواطنين على كورنيش النيل وفروعه والترع المختلفة بنطاق المحافظة، وسيتم العمل بهذا القرار فور صدوره وحتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.