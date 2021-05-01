محافظ الدقهلية يقرر منع كافة أشكال الاحتفال بأعياد الربيع ومنع أية تجمعات

فريق المحافظات

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم القرار رقم 234 لسنة 2021 والذي تضمن منع كافة أشكال الاحتفال بأعياد الربيع ومنع أية تجمعات وفاعليات جماهيرية واستمرار غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين والتعامل بكل حسم مع المخالفين حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، وأكد محافظ الدقهلية فى قرارة على ضرورة الإلتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستمرار الحملات على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية والورش لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حزم والإلتزام بتطبيق القرارات الخاصة بمواعيد الغلق الصيفية.

ووجه المحافظ فى قراره إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على الأسواق وخاصة أماكن بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين للتأكد من الصلاحية للمنتجات والبضائع المعروضة للبيع وضبط السلع الغير صالحة والمغشوشة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتضمن قرار محافظ الدقهلية تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمرور على مدار اليوم بالتنسيق الكامل مع كافة القطاعات المختلفة لمديريات الصحة والتضامن الإجتماعي والطب البيطري وغيرها من الجهات المختصة وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومنع التجمعات للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم ارتداء الكمامة فى كافة المناطق، كما تضمن القرار تكيلف وكيل الوزارة مدير مديرية الصحة بالدقهلية بعرض تقرير يومي بموقف توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والرصيد الكافى من الاكسجين ومتابعة تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين بنطاق المحافظة.