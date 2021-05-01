لحقت به بعد أشهر من وفاته.. جنازة أرملة طبيب الغلابة فى الغربية.. فيديو وصور

شيعت اليوم أهالى قرية شبرا قاص التابعة لمركز ومدينة السنطة فى محافظة الغربية، جنازة الدكتورة فادية مالك زوجة الراحل الدكتور محمد مشالى المعروف إعلاميا بطبيب الغلابة بطنطا، بعد أن غيبها الموت صباح اليوم متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية.

وقال هيثم محمد مشالى نجل الدكتور الراحل محمد مشالى، أن والدته تعرضت لأزمة صحية قبل شهر رمضان بأسبوع تقريبا أدت إلى تدهور حالتها، موضحا أنها كانت تقوم بإجراء جلسات غسيل كلوى طوال هذه المدة ثم تعرضت لمشاكل صحية بالقلب حتى لاقت وفاتها المنيه اليوم.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم دفن جثمان والدته مع زوجها الراحل الدكتور محمد مشالى والذى كان يلقب بـ"طبيب الغلابة " بمحافظة البحيرة، لان قرية شبرا قاص التابعة لمركز ومدينة السنطة هى بلدتها التى ولدت بها.

الجدير بالذكر أنه توفيت صباح اليوم الدكتورة فادية مالك زوجة الراحل الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة بمحافظة الغربية، وأعلنت أسرتها عن تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من قرية شبرا قاص التابعة لمركز السنطة، بمحافظه الغربية، وتشييع جثمانها لمثواها الأخير.

ورحل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى فى صيف العام الماضى بعد رحلة عطاء وخدمة للغلابة استمرت لسنوات طويلة.