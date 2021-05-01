اليوم السابع
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كيف تحجز موعد بمركز خدمة المواطنين بحى النزهة إلكترونيا؟

السبت، 01 مايو 2021 08:00 ص
كيف تحجز موعد بمركز خدمة المواطنين بحى النزهة إلكترونيا؟ حجز الخدمات الكترونيا
كتب سيد الخلفاوى

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مع التطور الذى شهده المركز التكنولجى لخدمة المواطنين بحى النزهة بالقاهرة، أصبح بإمكان المواطنين حجز موعد لاستلام خدمة أو تقديم أوراق الحصول على الخدمة وذلك دون الوقوف بطابور أو الانتظار بالمركز.. وفى النقاط التالية نوضح كيفية تنفيذ ذلك.
 
1. يتم إنشاء حساب خاص بك على الموقع المخصص لذلك صورة الموقع
صورة الموقع

 

 

 

2. اختار الخدمة التي تريد الذهاب للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين .
 
3. بعد تحديد الخدمة هتعرف المستندات اللازمة لتقديم الخدمة والرسوم .
 
4. سجل موعد حضورك في المركز لكى تجد موظف فى انتظارك.
 
5. اعرض تذكرة حجز الخدمة على موظف الشباك وفورا هتكون مقدم خدمتك.
 
6. لو مسمى الخدمة مش متوفر على الموقع سيتم حجز مكانك بالوقت واليوم اللى اخترته.
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أكد أن مراكز التكنولوجيا هى الركيزة الاساسية لتطوير نظم الادارة وتحديثها بأحياء المحافظة وأجهزتها المختلفة وخطوة هامة للقضاء على النظام الورقى مشيراً إلى أن العمل يتم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى التى تقدم أجهزة الحاسب الآلى والأجهزة المعاونة كما تقدم التدريب اللازم للقائمين على تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن المراكز تقدم عدة خدمات من بينها طلب ترخيص أعمال بناء بأنواعه، وطلب تعديل رخصة، وطلب بيان صلاحية وطلب ترخيص تشغيل محل .
 
حجز الخدمات الكترونيا (2)
حجز الخدمات الكترونيا 

حجز الخدمات الكترونيا (3)
حجز الخدمات الكترونيا 

حجز الخدمات الكترونيا (1)
حجز الخدمات الكترونيا 

 


خدمة المواطنين

حجز الخدمات

المراكز التكنولوجية

محافظة القاهرة

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