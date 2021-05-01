كنت ضابطا.. مريض نفسي انتحل صفة ضابط واحتال على زوجته وأبنائه (فيديو)

كتب بهجت أبو ضيف

خلال الحلقة التاسعة عشر، من برنامج كنت ضابطا، الذي يقدمه اليوم السابع خلال شهر رمضان، يكشف اللواء عبد الرحيم سيد أحمد، الخبير الأمني، عن أحد الأشخاص انتحل صفة ضابط، وتمكن من اكتشاف أمره، خلال عمله مفتش بمباحث المطار، وذكر أنه فوجيء خلال عمله بأحد الأشخاص يدعي أنه ضابط، ويقتحم صالة الوصول بالمطار، وعندما تحدث معه قدم له كارنيه العمل الخاص به، فاصطحبه إلى مكتبه، وشعر أنه ينتحل صفة ضابط، وبدأ في مناقشته، وفحص الكارنيه الخاص به، وكانت المفاجئة أن الاسم والرتبة الخاصة به حقيقي، إلا أن شكه به زاد، واكتشف عقب ذلك أن الأسم والصورة بالكارنيه صحيحين، لكن الصورة مزيفة.

أضاف سيد أحمد أن الأمر وصل إلى استدعاء الضابط الحقيقي، الذي انتحل المتهم صفته، إلا أن المتهم ما زال يصر على هويته، فتم استدعاء زوجته وأفراد من أسرته، وكانت المفاجئة أن المتهم احتال أيضا على زوجته وأبنائه، وأوهمهم أنه ضابط، وتبين عقب ذلك أنه مريض نفسي، ويعيش بين أفراد أسرته وأصدقائه منتحلا صفة ضابط، فتم القبض عليه، وتقديمه للمحاكمة.