اليوم السابع
Ads
السبت، 01 مايو 2021 10:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

كنت ضابطا.. مريض نفسي انتحل صفة ضابط واحتال على زوجته وأبنائه (فيديو)

السبت، 01 مايو 2021 09:00 م
كنت ضابطا.. مريض نفسي انتحل صفة ضابط واحتال على زوجته وأبنائه (فيديو) اللواء عبد الرحيم سيد أحمد
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خلال الحلقة التاسعة عشر، من برنامج كنت ضابطا، الذي يقدمه اليوم السابع خلال شهر رمضان، يكشف اللواء عبد الرحيم سيد أحمد، الخبير الأمني، عن أحد الأشخاص انتحل صفة ضابط، وتمكن من اكتشاف أمره، خلال عمله مفتش بمباحث المطار، وذكر أنه فوجيء خلال عمله بأحد الأشخاص يدعي أنه ضابط، ويقتحم صالة الوصول بالمطار، وعندما تحدث معه قدم له كارنيه العمل الخاص به، فاصطحبه إلى مكتبه، وشعر أنه ينتحل صفة ضابط، وبدأ في مناقشته، وفحص الكارنيه الخاص به، وكانت المفاجئة أن الاسم والرتبة الخاصة به حقيقي، إلا أن شكه به زاد، واكتشف عقب ذلك أن الأسم والصورة بالكارنيه صحيحين، لكن الصورة مزيفة.

أضاف سيد أحمد أن الأمر وصل إلى استدعاء الضابط الحقيقي، الذي انتحل المتهم صفته، إلا أن المتهم ما زال يصر على هويته، فتم استدعاء زوجته وأفراد من أسرته، وكانت المفاجئة أن المتهم احتال أيضا على زوجته وأبنائه، وأوهمهم أنه ضابط، وتبين عقب ذلك أنه مريض نفسي، ويعيش بين أفراد أسرته وأصدقائه منتحلا صفة ضابط، فتم القبض عليه، وتقديمه للمحاكمة.

 


كنت ضابطا

انتحال صفة ضابط

مطار القاهرة

نصب واحتيال

انتحال صفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة