قيرغيزستان تتهم طاجيكستان بانتهاك وقف إطلاق النار

اتهمت قيرغيزستان، اليوم السبت، طاجيكستان بانتهاك وقف إطلاق النار المتفق عليه هذا الأسبوع، بعد أسوأ اشتباكات حدودية بين الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى منذ استقلالهما في 1991.
ونقلت صحيفة الرؤية الإماراتية، أن مجلس الأمن القومي في قيرغيزستان ، أكد أن جيش طاجيكستان فتح النار على منازل في منطقة ليليك في منطقة باتكين الحدودية. وقال المصدر نفسه إنه تم إجلاء سكان المنطقة قبل بدء إطلاق النار.
وأعلنت قيرغيزستان الحداد الوطني، يومي السبت والأحد، بعد أعمال العنف التي اندلعت الخميس حول عدد من المناطق الحدودية، بما في ذلك جيب فوروخ.
ولم يتم ترسيم أجزاء كبيرة من الحدود في آسيا الوسطى منذ تفكك الاتحاد السوفييتي في 1991، ما تسبب في توترات عرقية متكررة، تفاقمت بسبب الكفاح من أجل إدارة المياه، خصوصاً حول وادي فرغانة الخصب، الذي تتقاسمه الدولتان مع أوزبكستان.
وكانت قيرغيزستان، أعلنت أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة الاشتباك الحدودى بين قواتها والقوات الطاجيكية، إلى 13 قتيلاً فى الجانب القرغيزي، فى أسوأ مواجهة عسكرية بين البلدين الواقعين فى آسيا الوسطى واللذين يتنازعان السيطرة على أراض حدودية واسعة.
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