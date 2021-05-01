فى عيد العمال.. كيف أصبحت عدد ساعات العمل اليومية 8 ساعات؟

كتبت آية دعبس

يحتفل العمال حول العالم اليوم السبت، الأول من مايو 2021، بعيد العمال، والذى جاء تخليدا للحركة العمالية التى بدأت فى الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بحقوق العمال، تحت شعار "8 ساعات عمل، 8 ساعات راحة، 8 ساعات نوم"، ويلقى هذا التقرير الضوء على أهم معلومات خاصة ببدء الاحتفال بعيد العمال ، وكيف أصبحت عدد ساعات العمل الرسمية 8 ساعات؟

1- بدء فى عام 1869 حيث شكل عمال قطاع الملابس فى فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل"، لتحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل، وتم اختيار الأول من مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال.

2- فى الأول من مايو عام 1886 شهدت الولايات المتحدة الأمريكية 5000 إضراب للمطالبة بعدم زيادة ساعات العمل على 8 ساعات.

3- وفى اليوم نفسه، شهدت عددا من المُدن الأوروبية مظاهرات متزامنة مع المظاهرات الأمريكية للمطالبة بقانون يحدد ساعات العمل بـ8 ساعات بدلا من العمل من 10 إلى 16 ساعة يوميا.

4- بمرور السنوات وتكرار المظاهرات العمالية للمطالبة بحقوقهم بدأت الحكومات تستوعب تلك الحركات، بدأ العمال فى تحقيق مطالبهم تدريجيا وتحديد ساعات العمل اليومية بـ8 ساعات، وأصبح رسميا الأول من مايو عيدا للعمال.

5- وفى مصر بدأ الاحتفال بعيد العمال منذ 97 عاما، حين نظم عمال الإسكندرية احتفالاً كبيرًا فى مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا فى مظاهرة ضخمة.

6- بالتزامن مع التأمين التدريجى للحركة العمالية عند وصول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للصلطة، أخذ الاحتفال بعيد العمال شكلا رسميا.

7- وفى فى عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية يلقى فيها رئيس الجمهورية خطابًا سياسيًا أمام النقابيين وقيادات العمال.