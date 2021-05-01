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عروس الصعيد تتألق فى شم النسيم بدون جمهور.. شاهد كورنيش المنيا بعد التطوير

السبت، 01 مايو 2021 12:24 م
عروس الصعيد تتألق فى شم النسيم بدون جمهور.. شاهد كورنيش المنيا بعد التطوير عروس الصعيد تتألق فى شم النسيم بدون جمهور
المنيا - حسن عبد الغفار

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من كورنيش النيل بمحافظة المنيا، من المرحلة الأخيرة ، حيث تعرض البث إلى اللمسات الأخيرة التى تجرى على الكورنيش استعدادا لتسليمه.

ويعد كورنيش النيل واحدا من المشروعات الهامة التى تجرى على أرض محافظة المنيا ، لتعود محافظة المنيا عروس الصعيد من جديد 
تم الانتهاء من مايقرب من 90% من أعمال تطوير كورنيش النيل ولم يتبقى سوى جزء بسيط منه .
 
 
وتم الانتهاء من أجزاء كبيرة فى المرحلة الأخيرة وسوف يتم تسليم المشروع قبل انتهاء شهر رمضان الكريم ،حيث لم يتبق سوى النجيل الطبيعى واللمسات النهائية .
 
يذكر أن أعمال تطوير كورنيش النيل تمت على 4 مراحل بدأت من أمام مسجد سيدى احمد الفولى وينتهى التطوير عند النادى الرياضى.
 
ومن ناحيته  قرر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، إغلاق شارع مصر والحديقة الدولية ، واستمرار غلق كورنيش النيلفى أعياد شم النسيم وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ، لمواجهة فيروس كورونا ومنع التكدس والزحام خلال الأعياد.
 
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عروس الصعيد تتألق فى شم النسيم بدون جمهور (1)
 

 

عروس الصعيد تتألق فى شم النسيم بدون جمهور (2)
 

 

عروس الصعيد تتألق فى شم النسيم بدون جمهور (3)
 

 

عروس الصعيد تتألق فى شم النسيم بدون جمهور (4)
 

 

عروس الصعيد تتألق فى شم النسيم بدون جمهور (5)
 

كورنيش النيل

تطوير الكورنيش

مراحل تطوير الكورنيش

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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