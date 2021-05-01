عروس الصعيد تتألق فى شم النسيم بدون جمهور.. شاهد كورنيش المنيا بعد التطوير

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من كورنيش النيل بمحافظة المنيا، من المرحلة الأخيرة ، حيث تعرض البث إلى اللمسات الأخيرة التى تجرى على الكورنيش استعدادا لتسليمه.

ويعد كورنيش النيل واحدا من المشروعات الهامة التى تجرى على أرض محافظة المنيا ، لتعود محافظة المنيا عروس الصعيد من جديد

تم الانتهاء من مايقرب من 90% من أعمال تطوير كورنيش النيل ولم يتبقى سوى جزء بسيط منه .

وتم الانتهاء من أجزاء كبيرة فى المرحلة الأخيرة وسوف يتم تسليم المشروع قبل انتهاء شهر رمضان الكريم ،حيث لم يتبق سوى النجيل الطبيعى واللمسات النهائية .

يذكر أن أعمال تطوير كورنيش النيل تمت على 4 مراحل بدأت من أمام مسجد سيدى احمد الفولى وينتهى التطوير عند النادى الرياضى.

ومن ناحيته قرر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، إغلاق شارع مصر والحديقة الدولية ، واستمرار غلق كورنيش النيلفى أعياد شم النسيم وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ، لمواجهة فيروس كورونا ومنع التكدس والزحام خلال الأعياد.