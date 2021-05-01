اليوم السابع
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طهران تعلن التوصل إلى اتفاق خلال محادثات فيينا لـ"رفع العقوبات عن غالبية الأفراد والكيانات"

السبت، 01 مايو 2021 06:34 م
طهران تعلن التوصل إلى اتفاق خلال محادثات فيينا لـ"رفع العقوبات عن غالبية الأفراد والكيانات" عباس عراقجى
وكالات

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قال عباس عراقجى، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين ومساعد وزير الخارجية، اليوم السبت، إن "طهران توصلت خلال محادثات فيينا إلى اتفاق لرفع العقوبات عن غالبية الأفراد والكيانات".

وبحسب " روسيا اليوم" عن عراقجي قوله: "توصلنا إلى اتفاق لرفع العقوبات عن غالبية الأفراد والكيانات والمفاوضات حول بقيتهم لا تزال متواصلة"، مضيفا أنه "وفق التفاهم الذي تم التوصل إليه حتى الآن، ينبغي رفع كافة العقوبات في مجال الطاقة والمصارف والموانئ والسيارات".

وأشار عراقجي إلى أن "مفاوضات فيينا وصلت لمرحلة النضج وأصبحت أكثر وضوحا"، لافتا إلى أن "مباحثات فيينا تسير ببطء لكنها تمضي قدما".

وأوضح أن "عملية التفاوض تباطأت قليلا بسبب دخول مرحلة كتابة النصوص في بعض المجالات، لكنها تمضي إلى الأمام".

في المقابل، أكد عراقجي على أنه "لا يمكن توقع موعد التوصل إلى اتفاق شامل في مفاوضات فيينا".

وبدأت المحادثات النووية الإيرانية الشهر الماضي في فيينا، حيث يلتقي باقي أطراف الاتفاق النووي، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في فندق بينما يقيم الوفد الأمريكي في فندق آخر.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على إيران.

وردت طهران في العام التالي بخرق العديد من القيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية.


إيران

الاتفاق النووى

محادثات فيينا

طهران

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