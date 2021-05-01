طالبان تهدد باستهداف القوات الاجنبية خلال انسحابها من أفغانستان

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هددت حركة طالبان الأفغانية، اليوم السبت، باستهداف القوات الأجنبية خلال عملية انسحابها من أفغانستان ردا على تأخير انسحاب القوات عن الأول مايو وهو الموعد المحدد وفق اتفاق الدوحة.



وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد عبر موقع "تويتر" -حسب ما نقلته شبكة "طلوع نيوز" الأفغانية على موقعها الإلكتروني- "بما أن انسحاب القوات المحتلة من أفغانستان قد تأخر اعتباراً من الأول من مايو، وهو ما تم الاتفاق عليه، فإن هذا الانتهاك فتح الباب أمام مجاهدي الإمارة الإسلامية لاتخاذ أي إجراء مناسب ضد قوات الاحتلال".



وأضاف "مجاهدو الإمارة الإسلامية ينتظرون الآن ما تقرره قيادة الإمارة الإسلامية لمراعاة استقلال البلاد وقيمها والمصالح العليا للشعب".



وفي ذات السياق، أعلنت طالبان أنها استولت على قاعدة عسكرية للجيش الأفغاني بولاية غزني شرقي أفغانستان وأسرت 20 جنديا، وذلك في ظل تصاعد وتيرة المواجهات بين الطرفين بعد تعثر التوصل إلى تسوية سياسية.



وقال مجاهد في هذا الشأن إنه "في منطقة أرزو بولاية غزن، تم احتلال قاعدة كبيرة وحاجز لمرتزقة العدو (الجيش الأفغاني) الذين كانوا يطلقون قذائف الهاون على المدنيين"، مضيفا "كما تم اعتقال عشرين جندياً أحياء واستولى المجاهدين على دبابة وعدد كبير من الأسلحة والذخائر".