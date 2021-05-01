طالبان تشن هجوما على موقع أمني للجيش الأفغاني شرقي البلاد

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قال مسؤول محلي في أفغانستان، إن مسلحي طالبان شنوا هجوما على موقع أمني للجيش الوطني الأفغاني في مدينة "غزني"، عاصمة إقليم غزني الواقع شرقي البلاد؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة امتدت لساعات بين الجانبين.



وأوضح عضو مجلس إقليم غزني، خالقداد أكبري - حسبما نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم السبت، أن الموقع سقط في قبضة طالبان، مضيفا أن الاشتباكات استمرت منذ ليل أمس عندما بدأ الهجوم وحتى صباح اليوم.



وفي غضون ذلك، أفاد مصدر أمني بالمدينة بفقدان ما لا يقل عن 30 جنديا من الجيش في أعقاب الاشتباكات، مشيرا إلى أن الجنود كانوا متمركزين في الموقع الأمني. من جهتها، لم تدل حركة طالبان بأيه تعليقات حول الهجوم.



يشار إلى أن أعمال العنف في أفغانستان لاتزال مرتفعة وذلك على الرغم من الجهود الرامية للمضي قدما في عملية السلام وسط إعلان انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.