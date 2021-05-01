اليوم السابع
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ضبط 3 أشخاص وراء إصابة شاب حاول منعهم من التحرش بفتاة في دار السلام

السبت، 01 مايو 2021 02:06 م
ضبط 3 أشخاص وراء إصابة شاب حاول منعهم من التحرش بفتاة في دار السلام حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على 3  أشخاص بينهم مسجل خطر طعنوا شابا بمطواة، بعدما حاول منعهم من التحرش بفتاة في دار السلام، وحرر محضر بالواقعة. 
 
 
تلقى قسم شرطة دار السلام، إخطارا من شرطة النجدة، مفادة وصول شاب مصاب بطعنة من سلاح أبيض إلى أحد المستشفيات وفى حالة حرجة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الشاب عمره 16 سنة، ومصاب بطعنة بجوار القلب من سلاح أبيض "مطواة". 
 
 
وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم مسجل خطر وتم ضبطهم وجارى استجوابهم للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 

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