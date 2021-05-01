ضبط 120 كرتونة خلطة مقرمشات لدجاج ولحوم غير صالحة للاستهلاك فى الغربية

الغربية - محمد طارق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، حملة مكبرة لضبط الأسواق ومصادرة السلع غير الصالحة للاستهلاك، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية .

وأسفرت الحملة عن ضبط 120 كرتونة خلطة مقرمشات للدجاج واللحوم والخضراوات، بداخل كل كرتونة 12 كيس زنة 700 جرام كجم خلطة مجهولة المصدر ومشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وذلك بداخل مخزن تابع لشركة بيع المواد الغذائيه بناحية حى أول طنطا وجارى اتخاذ اللازم قانونا والعرض على النيابة العامة للتصرف .