اليوم السابع
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ضبط المتهم بذبح حماته داخل مستشفى لرفضها عودة ابنتها له في الشرقية

السبت، 01 مايو 2021 02:34 م
ضبط المتهم بذبح حماته داخل مستشفى لرفضها عودة ابنتها له في الشرقية مديرية أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية اليوم، القبض على المتهم بذبح حماته بالسكين داخل مستشفى الزقازيق الجامعى، انتقاما منها لرفضها عودة ابنتها لمنزل الزوجية، وتمت إحالته إلى نيابة قسم ثانى الزقازيق للتحقيق معه، برئاسة أحمد البدري مدير النيابة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعى، بحضور عامل لقسم القلب والصدر لزيارة حماته المريضة، وأنه قام بذبحها وفر هاربا.

فتوصلت التحريات الأولية التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث، أنه توجد خلافات بين المتهم وبين زوجته منذ فترة غادرت على اثرها منزل الزوجية واقامت مع أسرتها وانه توجه أكثر من مرة لإعادتها له دون جدوى واثناء ذلك علم بمرض حماته واحتجازها بقسم قلب وصدر مستشفى الحوادث فقرر زيارتها فى محاولة جديدة منه لإعادة زوجته الا انها رفضت فاشتاط غضبا وأخرج سكينا من طيات ملابسه وقام بذبحها وسط ذهول باقى المرضى الذين تعالت صرخاتهم واستغاثتهم الا ان القاتل تمكن من الفرار ،وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.

وتم اخطار النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية والذى قرر سرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب وتكثيف التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة .

 

 


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