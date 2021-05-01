صور.. 14 كنيسة تشهد قداس عيد القيامة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

أدى كهنة وشماسة بـ14 كنيسة بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، قداس عيد القيامه المجيد بدون مصلون وسط إجراءات احترازية مشددة ، و ترأس القمص بطرس بسطاروس وكيل عام مطرانية كفرالشيخ والبراري ودمياط الصلاة بكنسية ماري جرجس، وذلك وسط تنسيق كامل لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، من خلال التعقيم قبل الصلاه وأيضا ارتداء الكمامات لجميع المتواجدين.

كما أدى القمص داود سمير، والقس ياكوبس اسعد كاهنا كنيسه الشهيد العظيم مار مينا البابا كيرلس، بحي غرب كفر الشيخ، قداس عيد القيامه المجيد بدون مصلون وسط إجراءات احترازية.