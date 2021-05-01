صوامع القمح بالمحافظات تواصل استقبال "سنابل الخير".. صور

المحافظات – هانى فتحى – إيمان مهنى

تواصل صوامع وشون المحافظات استقبال سنابل القمح على خطى ثابتة لإنجاح موسم حصاد القمح 2021 والذي بدأ من منتصف أبريل الماضي والمستمر حتي منتصف يونيو القادم.

ومن جانبه ، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الجهات المسوقه لمحصول القمح سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

كما تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والمهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة سير عمليتي حصاد وتوريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام مشيراً إلى جاهزيتها لاستقبال الأقماح الجديدة مع مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وأوضح محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي اليوم بلغت (262765) طن و(735) كيلو قمح، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (25475) طن و(822) كيلو قمح وتم حصاد (220055) فدان حتي الآن.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي،مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 36 ألف و909طن،لافتا إلى قرار وزارة التموين بإيقاف العمل بكافة مواقع الاستلام غدا الأحد " فقط" بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين ، على أن يستأنف العمل يوم الإثنين القادم، فيما تقرر أيضاُ إيقاف العمل بمواقع الاستلام أول وثاني أيام عيد الفطر ،على أن يتم استئناف أعمال التوريد صباح اليوم الثالث بعد إجراء عمليات التطهير لمواقع استلام الأقماح المحلية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والماليةبالمحافظة،وهيئة سلامة الغذاء،والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)،فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه، أعلن المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، فى بيان له، أن إجمالى ما تم توريده من القمح منذ بداية موسم الحصاد 35648.322 طن حتى الآن للشون والصوامع والهناجر نطاق المحافظة، بعد أن تم توريد 4366.311 طن قمح بنهاية اليوم.

وأوضح أن شون البنك الزراعي استقبلت حتي الآن 6379.211 طن قمح، وتوريد 14566.104 طن لصوامع شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وتوريد 14703.007 لصوامع الشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن هناك لجانا من المديرية متواجدة فى الصوامع والشون والهناجر لفحص القمح الوارد، وتحديد درجة النظافة والشوائب، والاستلام على أن يتم صرف مستحقات المزارعين أولا بأول.



