اليوم السابع
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صحة الغربية: خروج 39 مصاب كورونا من مستشفى كفر الزيات بعد تحسن حالتهم الصحية

السبت، 01 مايو 2021 09:53 م
صحة الغربية: خروج 39 مصاب كورونا من مستشفى كفر الزيات بعد تحسن حالتهم الصحية متعافين أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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أجرى الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية داخل مستشفى كفر الزيات رافقه الدكتورة هيام أبو حمر، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور هشام شيحة ، مدير إدارة المستشفيات 
 
وتفقد وكيل الوزارة، قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، وقام بالاطمئنان على جميع الحالات بالمستشفى، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، واطمئن على الحالات الموجودة بالمستشفى.
 
من ناحية أخرى أعلن الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة في بيان له، تعافى وخروج 39 مصاب كورونا بعد المتابعة الدورية بالمستشفيات ومتابعة المخالطين، حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة.
 
 

محافظة الغربية

وكيل صحة الغربية

مرضى كورونا

مستشفى كفر الزيات العام

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