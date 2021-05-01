سوريا تسجل 102 إصابة جديدة بكورونا والكويت تعلن 1206 حالة و1062 فى السعودية

كتب أحمد علوى

سجلت وزارة الصحة السورية 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 22 ألفا و733 حالة.

أعلنت الكويت الجمعة تسجيل 1206 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية .

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله إن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد ارتفع إلى 265404 وإجمالي الوفيات إلى 1511.

وأضاف الدكتور السند أنه تم أيضا تسجيل 1497 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 248633 حالة ..مشيرا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 93.7%.

بينما أعلنت السعودية تسجيل 13 حالة وفاة و 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".