سنغافورة تحظر دخول القادمين من 4 دول آسيوية بسبب زيادة الإصابات بفيروس "كورونا"

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أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، أن البلاد ستحظر دخول المسافرين القادمين من بنجلاديش ونيبال وباكستان وسيريلانكا إلى أراضيها، وذلك على خلفية الارتفاع الحاد في الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تلك الدول.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، اليوم السبت - أنه لن يتم السماح لحاملي التأشيرات طويلة المدى والزائرين لمدد قصيرة الأجل الذين سافروا إلى تلك البلدان أو مروا عبرها خلال الـ14 يوما الماضية من الدخول إلى سنغافورة اعتبارا من منتصف ليل السبت.



ونوهت إلى تشديد الإجراءات بالنسبة للمسافرين القادمين من تايلاند نظرا لتزايد خطر الانتشار المجتمعي للفيروس في البلاد .. واعتبارا من منتصف ليل الأحد، سيتعين على جميع المسافرين الذين كانوا في تايلاند خلال الـ 14 يوما الماضية الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما كاملة في المنشآت التي خصصتها الحكومة لهذا الغرض، ولن يتاح لهم بعد الآن خيار قضاء تلك المدة في منازلهم حتى لو كانوا قد حصلوا على موافقة في وقت سابق.



يشار إلى أن سنغافورة فرضت حظرا مماثلا الأسبوع الماضي على دخول الوافدين من الهند في أعقاب الزيادة الكبيرة التي شهدتها الهند مؤخرا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.