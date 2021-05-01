اليوم السابع
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السبت، 01 مايو 2021 04:52 م
خالد صلاح
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سكرتير عام الدقهلية يقود جولة للتأكد من تنفيذ قرار غلق الشواطئ بجمصة

السبت، 01 مايو 2021 04:30 م
سكرتير عام الدقهلية يقود جولة للتأكد من تنفيذ قرار غلق الشواطئ بجمصة سكرتير عام الدقهلية يؤكد على غلق الشواطئ خلال جولته
الدقهلية - فريق المحافظات

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت على تكليف اللواء عبدالقادر النورى وكيل أول الوزارة لسكرتير العام للمحافظة للقيام بجولة ميدانية على شواطئ مدينة جمصة لمتابعة تنفيذ القرار الذى أصدره محافظ الدقهلية بغلق شواطئ مدينة جمصة والشيخ زايد وتقسيم 15 مايو ومدينة المنصورة الجديدة، وغلق الحدائق والمنتزهات العامة والتأكد من منع التجمعات خلال احتفالات عيد شم النسيم. 

وأكد "المحافظ " على أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد من خلال منع التجمعات والزحام على الشواطئ.

حيث تفقد السكرتير العام شواطئ جمصة ومنطقة 15 مايو والشيخ زايد وحدائق الأندلس وابن لقمان ووجه السكرتير العام لرئيس المدينة بالمتابعة المستمرة خلال الأيام القادمة.

والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية أصدر قراره بغلق جميع الشواطئ بنطاق المحافظة ابتداء من اليوم السبت الموافق 1/5/2021 وحتى اشعار آخر. 

ورافق السكرتير العام المحاسب باسم الشريف مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة ومحمد سمير مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة واللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس مدينة جمصة ونواب رئيس المدينة.

جاء ذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال أعياد شم النسيم منعا لانتشار فيروس كورونا وحرصا على سلامة جميع المواطنين بنطاق المحافظات من خلال غلق جميع الشواطئ وبالمتابعة المستمرة من وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن. 

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جولة سكرتير عام الدقهلية بالحدائق
جولة سكرتير عام الدقهلية بالحدائق

 

جولة سكرتير عام المحافظة بالحدائق
جولة سكرتير عام المحافظة بالحدائق

 

جولة سكرتير عام محافظة الدقهلية بشواطئ جمصة
جولة سكرتير عام محافظة الدقهلية بشواطئ جمصة

 

خلق الحدائق بالدقهلية
خلق الحدائق بالدقهلية

 

خلو الشواطئ بجمصة
خلو الشواطئ بجمصة

 

سكرتير عام الدقهلية يتفقد غلق الحدائق
سكرتير عام الدقهلية يتفقد غلق الحدائق

 

سكرتير عام الدقهلية يؤكد على غلق الشواطئ خلال جولته
سكرتير عام الدقهلية يؤكد على غلق الشواطئ خلال جولته

 

 


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