اليوم السابع
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سقوط عنصر إجرامي بعد إصابته في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بأسيوط

السبت، 01 مايو 2021 11:21 ص
سقوط عنصر إجرامي بعد إصابته في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بأسيوط حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

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عقب تبادل إطلاق النيران، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بأسيوط، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، قيام (أحد الأشخاص- محكوم عليه بالسجن المؤبد فـى قضية سلاح - وبالسجن 5 سنوات فـى قضية سلاح أخرى - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط)، بالإتجار فـى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة مركز شرطة الفتح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ولدى وصول القوات لمحل سكنه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وأمكن ضبطه وتبين إصابته بعيار نارى بالكتف الأيمن ، وعثر بحوزته على (فرد محلى - 8 طلقات – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وتم نقله لإحدى المستشفيات.

 

 


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