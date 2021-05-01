سقوط عاطلين لتنقيبهما عن الآثار داخل عقار في مصر القديمة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار فى منطقة مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالدور الأرضى بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه ، أمكن ضبط كلٍ من (عاطلان – أحدهما "له معلومات جنائية - مقيم بالعقار محل البلاغ") حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالعقار ، وعثر بداخله على حفرة و أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.